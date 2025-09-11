PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Scheune, Benzintanks angebohrt

Aalen (ots)

Blaufelden: Einbruch in Scheune

Zwischen Mittwochnachmittag 17:30 Uhr und Donnerstagmorgen 07:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Scheune in der Kaiserstraße. Dort entwendete mehrere Werkzeuge im Wert von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Telefonnummer 07953 925010 entgegen.

Schwäbisch Hall: Benzintanks angebohrt

Ein Vandale bohrte am frühen Donnerstagmorgen zwischen 04:30 Uhr und 07 Uhr ein Loch in den Benzintank an einem in der Hessentaler Straße geparkten Hyundai und in die Benzintanks an einem Skoda und an einem Opel, welche auf dem Parkplatz am Bahnhof Schwäbisch Hall abgestellt waren. Hierdurch liefen an allen drei Fahrzeugen mehrere Liter Treibstoff ins Erdreich. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0791 4000 Hinweise zum bislang unbekannten Täter entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 08:42

    POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Unfälle

    Aalen (ots) - Ellwangen: Unfall Am Mittwoch gegen 17:05 Uhr übersah ein 21-jähriger VW-Lenker in der Neunheimer Straße auf Höhe der Schrebergartenanlage, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, den stockenden Verkehr und fuhr auf den vor ihm fahrenden Peugeot auf. Der 38-jährige Peugeot-Lenker wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Neunheimer ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 08:39

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Vandalismus

    Aalen (ots) - Burgstetten: Unfallflucht - Zeugen gesucht Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch fuhr ein bislang unbekannter Pkw Lenker in der Marbacher Straße in den Garten einer 38- Jährigen und verursachte bislang nicht bezifferbaren Sachschaden. Der Pkw durchbrach zunächst eine Hecke und stieß anschließend gegen einen im Garten stehenden Baum. Danach entfernte sich der Unfallfahrer ohne sich um den Schaden zu ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 07:31

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Diebstahl von E-Scooter

    Aalen (ots) - Mainhardt: Unfallflucht Am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Mönchstraße geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren