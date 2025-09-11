Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Scheune, Benzintanks angebohrt

Aalen (ots)

Blaufelden: Einbruch in Scheune

Zwischen Mittwochnachmittag 17:30 Uhr und Donnerstagmorgen 07:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Scheune in der Kaiserstraße. Dort entwendete mehrere Werkzeuge im Wert von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Telefonnummer 07953 925010 entgegen.

Schwäbisch Hall: Benzintanks angebohrt

Ein Vandale bohrte am frühen Donnerstagmorgen zwischen 04:30 Uhr und 07 Uhr ein Loch in den Benzintank an einem in der Hessentaler Straße geparkten Hyundai und in die Benzintanks an einem Skoda und an einem Opel, welche auf dem Parkplatz am Bahnhof Schwäbisch Hall abgestellt waren. Hierdurch liefen an allen drei Fahrzeugen mehrere Liter Treibstoff ins Erdreich. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0791 4000 Hinweise zum bislang unbekannten Täter entgegen.

