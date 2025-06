Zell (Mosel) (ots) - In der Nacht von Dienstag, dem 03.06.2025, auf Mittwoch, den 04.06.2025, wurde hiesiger Dienststelle ein Brand im Bereich des Moselufers, nahe der Moselbrücke, in Zell gemeldet. Beim Eintreffen vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um drei Linienbusse handelte, die im Vollbrand standen. Die Linienbusse waren an der Mosel auf einem Schotterparkplatz abgestellt und brannten zur gleichen Zeit vollständig aus. Wie die Linienbusse in Brand geraten sind, ...

mehr