POL-KA: (KA) - Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der BAB 5

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr über die Außentür eines Wintergartens gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Helmsheim. Im Inneren des in der Burggrundstraße gelegenen Wohnhauses durchwühlten die Einbrecher in sämtlichen Räumlichkeiten Schränke und Schubladen. Auf ihrem ...

