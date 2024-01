POL-SI: Einbrecher entwendet Werkzeuge aus Lagerhalle - #polsiwi

Burbach-Würgendorf (ots) - Am gestrigen Montagnachmittag ist es im Bereich der Dr.-Hermann-Fleck-Allee zu einem Auffahrunfall gekommen. Hierbei wurden drei Fahrzeuginsassen verletzt. Gegen 14:30 Uhr beabsichtigten zwei Pkw-Fahrerinnen von einem Besucherparkplatz einer dortigen Firma auf die Dr.-Hermann-Fleck-Allee abzubiegen. Im vorderen VW Golf saß eine 58-jährige Fahrerin. Diese hielt an der Einmündung an, um zu ...

mehr