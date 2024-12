Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Täterfestnahmen nach Einbruch in Schule

Karlsruhe (ots)

Polizeibeamten gelang es in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich fünf Täter nach einem Einbruch in eine Schule in Östringen auf frischer Tat festzunehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die jungen Männer im Alter zwischen 20 und 21 Jahren gegen 00:45 Uhr am Samstag Zutritt zu dem Gebäude in der Mozartstraße, wobei sie offenbar einen Alarm auslösten. Alarmierte Polizeikräfte konnten die fünf Einbrecher noch während der Tatbegehung in der Schule beziehungsweise auf dem Schulhof vorläufig festnehmen. In von den Tätern mitgeführten Rucksäcken fanden die Beamten Diebesgut, das wohl aus der Schule stammte.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Östringen hat in dem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen.

