Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin stürzt gegen Auto

Weimar (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es im Einmündungsbereich Friedensstraße / Über dem Kegeltor zu einem Unfall mit Personenschaden. Eine 65-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr die Friedenstraße auf dem Fahrradschutzstreifen stadtauswärts und musste an der Einmündung Über dem Kegeltor an der roten Ampel halten. Ein 36-jähriger Transporter-Fahrer fuhr in die gleiche Richtung und hielt an der roten Ampel neben der Radfahrerin. Bei Grün fuhren beide los. Vermutlich aufgrund der Steigung und den Gegebenheiten des Pedelecs verlor die Radfahrerin die Kontrolle über ihr Rad und blieb mit ihrem Lenker an dem Heck des Transporters hängen. In der Folge kam sie noch weiter nach links auf der Fahrbahn und stürzte dort gegen ein weiteres Fahrzeug, ein Cupra Leon. Dieser befand sich auf der Gegenfahrbahn stadteinwärts, haltend an seiner roten Lichtzeichenanlage. Durch den Sturz verletzte sich die 65-Jährige an Kopf und Bein und wurde zur Versorgung ins Klinikum gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

