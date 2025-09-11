Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Vandalismus

Aalen (ots)

Burgstetten: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch fuhr ein bislang unbekannter Pkw Lenker in der Marbacher Straße in den Garten einer 38- Jährigen und verursachte bislang nicht bezifferbaren Sachschaden. Der Pkw durchbrach zunächst eine Hecke und stieß anschließend gegen einen im Garten stehenden Baum. Danach entfernte sich der Unfallfahrer ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im gesamten Garten waren Reifenspuren und verschiedene Fahrzeugteile des verunfallten Pkws festzustellen. Die Polizei in Backnang bittet Zeugen die Hinweise zum Verursacher oder dem Vorgang geben können, sich unter 07191 9090 zu melden.

Korb: Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 22 Jahre alter Rennradfahrer die K1912 aus Korb und bog nach links in den Sommerhaldenweg ab. Hierbei übersah er einen in Richtung Korb fahrenden 40- jährigen VW Fahrer, für den keine Reaktionszeit mehr blieb. Der Radfahrer kollidierte seitlich mit der Fahrzeugfront des VW und wurde über die Windschutzscheibe und das Dach hinter den Pkw geschleudert. Er erlitt hierbei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Durch den Aufprall wurde das Rennrad des 22- Jährigen gegen einen nachfolgenden Rennradfahrer geschleudert, wodurch dieser stürzte und sein Rad ebenfalls beschädigt wurde. Verletzungen zog er sich keine zu. Weitere Fahrzeugteile flogen auf einen hinter dem VW fahrenden Pkw, wodurch die hintere Beifahrerseite splitterte und mehrere Kratzer in der Türe entstanden. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich insgesamt auf über 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K1912 voll gesperrt.

Urbach: Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Montag 17.00 Uhr und Dienstag 15.00 Uhr wurde der VW eines 34- Jährigen, der in der Jahnstraße geparkt war, zerkratzt. Mit einem spitzen Werkzeug verursachte der unbekannte Vandale einen Sachschaden von ca. 3000 Euro. Der Polizeiposten Plüderhausen nimmt Hinweise zu der Tat unter 07181 81344 entgegen.

