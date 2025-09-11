Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall

Am Mittwoch gegen 17:05 Uhr übersah ein 21-jähriger VW-Lenker in der Neunheimer Straße auf Höhe der Schrebergartenanlage, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, den stockenden Verkehr und fuhr auf den vor ihm fahrenden Peugeot auf. Der 38-jährige Peugeot-Lenker wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Neunheimer Steige musste zur Unfallaufnahme kurzzeitig einseitig gesperrt werden.

Mutlangen: Fensterscheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

In einer Grundschule in der Hornbergstraße wurde am Mittwochabend, gegen 21:35 Uhr, die Fensterscheibe eines Lagerraumes eingeworfen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise auf den oder die unbekannten Vandalen unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Aalen: Unfall

Eine 29-jährige BMW-Lenkerin befuhr am Mittwoch gegen 12:50 Uhr die Stiewingstraße in Fahrtrichtung Aalen. Aufgrund von stockendem Verkehr musste sie ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Dabei rutschte sie mit dem Fuß vom Bremspedal und fuhr in der Folge auf einen vor ihr fahrenden Opel, eines 77-Jährigen auf. Die 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Aalen: Pkw-Lenker übersieht E-Scooter

Am Mittwoch gegen 14:55 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz von der Binsengasse (K3311) in den dortigen Kreisverkehr ein, um diesen anschließend weiter in Richtung K3311 zu verlassen. Hierbei übersah er einen bereits im Kreisverkehr fahrenden, vorfahrtsberechtigen 38-jährigen E-Scooter-Fahrer. Es kam zur Kollision, bei der der Fahrer des E-Scooters leicht verletzt wurde. Er wurde in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden wird auf rund 1.050 Euro geschätzt.

Aalen: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 15:30 Uhr und 17:10 Uhr das Heck eines Daimler-Benz, der auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Alten Heidenheimer Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 2.000 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 524-0.

Hüttlingen: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Am Mittwoch, gegen 21:55 Uhr, sollte ein 43-Jähriger, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, durch den Rettungsdienst in eine Spezialklinik verbracht werden. Da er gegenüber der Ärztin sehr aggressiv war und sich in seinem Zimmer einsperrte, wurde die Polizei hinzugerufen. Beim Eintreffen der Streife in der Turnstraße, befand sich der Mann auf dem Garagendach und warf mehrfach mit Steinen gezielt auf die eingesetzten Beamten. Bei einer günstigen Gelegenheit konnte der Mann vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Letztendlich konnte er mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Durch den Bewurf mit den Steinen wurde ein Fahrzeug des Rettungsdienstes sowie ein Privat-Pkw beschädigt.

