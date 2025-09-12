Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unbekannter Mann beschädigt Bus, von Fahrbahn abgekommen und versuchter Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Gaildorf: Bremse und Gaspedal verwechselt

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger BMW-Fahrer die B298 von Gaildorf nach Unterrot. Er verwechselte Gaspedal und Bremspedal, weshalb er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort fuhr er durch ein Schild einer Bushaltestelle, prallte gegen einen Verteilerkasten und fuhr dann durch eine Hecke ehe der BMW auf der anderen Seite der dortigen Bahngleise zum Stillstand kam. Durch den Unfall wurde der 32-jährige leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8750 Euro.

Schwäbisch Hall: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Am frühen Freitagmorgen gegen 00:20 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem im Hagenbacher Ring geparkten Pkw und durchwühlte diesen. Hierbei wurde er vom Besitzer des Pkw bemerkt und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Es wurde nichts aus dem Pkw entwendet. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief negativ. Hinweise zum Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Unbekannter Mann beschädigt Bus

Am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr fiel am Busbahnhof in der Worthingtonstraße ein Mann durch aggressives Verhalten an einem Bus auf. Im Zuge verbaler Streitigkeiten trat und schlug er mehrfach gegen eine Bustür. Anschließend begab er sich zur Fahrerseite und versuchte, den Busfahrer durch ein geöffnetes Fenster zu schlagen. Danach entfernte sich der Mann in bislang unbekannte Richtung. Durch die Schläge und Tritte wurde die Bustür beschädigt und ließ sich nicht mehr öffnen. Laut Zeugenaussagen trug der Unbekannte einen Bart sowie eine Beanie-Mütze. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell