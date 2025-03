Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Freirachdorf: Einbruch in Freirachdorf !!!Zeugen gesucht!!!

Freirachdorf (ots)

Am 14.03.2025 zwischen 16:25 und 16:55 Uhr kam es in Freirachdorf in der Forststraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Drei derzeit unbekannte Täter hebelten die rückwärtige Terrassentür auf und drangen in das Wohnhaus ein. Anschließend wurden Räume und Behältnisse durchwühlt. Die Täter wurden bei Tatausführung gestört und flüchteten zu Fuß. Sie liefen zu ihrem, an der Einmündung Mittelstraße / Forststraße abgestellten, grünen PKW Kombi mit Oldenburger (OL-) Kennzeichen und fuhren davon. Täterhinweise und Hinweise zum Tatfahrzeug nimmt die Polizei Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.

