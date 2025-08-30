PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Drei Verletzte nach Unfall

Lingen (ots)

Am Freitagmittag ist es auf der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten Autos gekommen. Drei Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer. Gegen 12:20 Uhr war der 23-jährige Fahrer eines Mercedes in Richtung Lingen unterwegs. Als er in Höhe des Kernkraftwerkes zum Überholen eines vor ihm fahrenden Opel Corsa ausscherte, hatte er übersehen, dass er zeitgleich bereits von einem Volvo überholt wurde. Der Volvo wurde von der Straße gedrängt und kollidierte auf dem Grünstreifen mit zwei Bäumen, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und stieß dort mit dem Opel Corsa zusammen. Der 23-jährige Mercedesfahrer sowie der 73-jährige Fahrer des Corsa kamen mit leichten Verletzungen davon. Der 42-jährige Volvofahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Schüttorfer Straße war während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für etwa drei Stunden voll gesperrt. Neben der Polizei waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehr mit insgesamt 26 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 11:18

    POL-EL: Papenburg - Leerstehender Resthof niedergebrannt

    Papenburg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist es in der Nacht zu Samstag am Bokeler Torfweg zum Brand eines leerstehenden landwirtschaftlichen Gehöfts gekommen. Das alte Wohn- und ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude brannten dabei vollständig nieder. Die Feuerwehr Papenburg war mit zehn Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 11:18

    POL-EL: Haren - Brand in Ferienhaussiedlung

    Haren (ots) - Am späten Freitagabend ist es am Hamsterweg, in der Ferienhaussiedlung in Dankern, zu einem Brand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Abfallcontainer Feuer. Die Flammen griffen auf einen angrenzenden Holzzaun über. Die Feuerwehr Haren war mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Die Sachschadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Rückfragen ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 11:17

    POL-EL: Meppen - Einbruch in Restaurant

    Meppen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen in ein Restaurant am Nagelshof eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld und zwei Getränkedosen. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis Dickebohm Telefon: 0591 87 104 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren