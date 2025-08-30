Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Drei Verletzte nach Unfall

Lingen (ots)

Am Freitagmittag ist es auf der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten Autos gekommen. Drei Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer. Gegen 12:20 Uhr war der 23-jährige Fahrer eines Mercedes in Richtung Lingen unterwegs. Als er in Höhe des Kernkraftwerkes zum Überholen eines vor ihm fahrenden Opel Corsa ausscherte, hatte er übersehen, dass er zeitgleich bereits von einem Volvo überholt wurde. Der Volvo wurde von der Straße gedrängt und kollidierte auf dem Grünstreifen mit zwei Bäumen, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und stieß dort mit dem Opel Corsa zusammen. Der 23-jährige Mercedesfahrer sowie der 73-jährige Fahrer des Corsa kamen mit leichten Verletzungen davon. Der 42-jährige Volvofahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Schüttorfer Straße war während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für etwa drei Stunden voll gesperrt. Neben der Polizei waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehr mit insgesamt 26 Einsatzkräften vor Ort.

