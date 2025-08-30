PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Leerstehender Resthof niedergebrannt

Papenburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist es in der Nacht zu Samstag am Bokeler Torfweg zum Brand eines leerstehenden landwirtschaftlichen Gehöfts gekommen. Das alte Wohn- und ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude brannten dabei vollständig nieder. Die Feuerwehr Papenburg war mit zehn Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 11:18

    POL-EL: Haren - Brand in Ferienhaussiedlung

    Haren (ots) - Am späten Freitagabend ist es am Hamsterweg, in der Ferienhaussiedlung in Dankern, zu einem Brand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Abfallcontainer Feuer. Die Flammen griffen auf einen angrenzenden Holzzaun über. Die Feuerwehr Haren war mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Die Sachschadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Rückfragen ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 11:17

    POL-EL: Meppen - Einbruch in Restaurant

    Meppen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen in ein Restaurant am Nagelshof eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld und zwei Getränkedosen. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dennis Dickebohm Telefon: 0591 87 104 E-Mail: ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 11:16

    POL-EL: Haselünne - Snackautomat aufgebrochen

    Haselünne (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen an der Bödikerstraße einen Snackautomaten aufgebrochen. Gegen kurz nach 5 Uhr warfen sie einen Findling in die Verglasung des Automaten und entwendenden daraus unterschiedliche Waren. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren