Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Leerstehender Resthof niedergebrannt
Papenburg (ots)
Aus bislang unbekannter Ursache ist es in der Nacht zu Samstag am Bokeler Torfweg zum Brand eines leerstehenden landwirtschaftlichen Gehöfts gekommen. Das alte Wohn- und ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude brannten dabei vollständig nieder. Die Feuerwehr Papenburg war mit zehn Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort.
