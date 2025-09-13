POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 13.09.2025

Aalen (ots) - Lorch: Sattelzüge stoßen zusammen Am Freitag um kurz vor 11 Uhr befuhr ein 30-jähriger Lenker eines Sattelzuges die B297 von Wäschenbeuren in Richtung Lorch. Auf der Strecke kam der Fahrer mit seinem Sattelzug in einer Rechtskurve zu weit nach links auf die Gegenfahrspur, wo ihm in der dortigen Steigung ein Fahrzeug entgegenkam. Trotz Vollbremsungen ...

