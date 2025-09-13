POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 13.09.2025
Aalen (ots)
Aalen: Zeugen gesucht nach Unfall auf Parkplatz
In der Carl-Zeiss-Straße kam es am Freitagmittag zwischen 12:00 - 12:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Beschädigung eines VW Tiguan. Ein unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich mit seiner Beifahrertür die Fahrertür des VW Tiguan. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361/5240 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell