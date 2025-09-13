POL-AA: Pressemeldung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 13.09.2025
Aalen (ots)
Crailsheim: Beschädigtes Straßenschild, Zeugen gesucht
In der Mörikestraße wurde zwischen dem 11.09.25 ca. 17:00 Uhr und dem 12.09.25 gegen 08:00 Uhr ein Straßenschild beschädigt. Vermutlich touchierte ein Fahrzeug das Schild, wodurch es zu einem Schaden kam. Der Verursacher entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich zu melden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951/4800 zu melden.
