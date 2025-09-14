PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 14.09.2025

Aalen (ots)

Aalen - Brand eines Altkleidercontainers

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 04:10 Uhr festgestellt, dass in der Heidenheimer Straße in Aalen-Unterkochen durch einen unbekannten Täter ein Altkleidercontainer in Brand gesetzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Durch das Einschreiten der Feuerwehr konnten weitere Beschädigungen verhindert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 13:18

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 13.09.2025

    Aalen (ots) - Backnang: Unfall mit zwei Pkw Am Freitagnachmittag kam es in der Sulzbacher Straße gegen 16:00 Uhr während eines Spurwechsels zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Dabei fuhr eine 60-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf den Jeep einer 29-Jährigen auf. Es wurde niemand verletzt. Am Mitsubishi entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro, am Jeep von ca. 2.000 Euro. Hertmannsweiler: Unfall mit einer leichtverletzten ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 10:54

    POL-AA: Pressemeldung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 13.09.2025

    Aalen (ots) - Crailsheim: Beschädigtes Straßenschild, Zeugen gesucht In der Mörikestraße wurde zwischen dem 11.09.25 ca. 17:00 Uhr und dem 12.09.25 gegen 08:00 Uhr ein Straßenschild beschädigt. Vermutlich touchierte ein Fahrzeug das Schild, wodurch es zu einem Schaden kam. Der Verursacher entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich zu melden. Zeugen, die ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 10:17

    POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 13.09.2025

    Aalen (ots) - Aalen: Zeugen gesucht nach Unfall auf Parkplatz In der Carl-Zeiss-Straße kam es am Freitagmittag zwischen 12:00 - 12:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Beschädigung eines VW Tiguan. Ein unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich mit seiner Beifahrertür die Fahrertür des VW Tiguan. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren