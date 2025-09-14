POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 14.09.2025
Aalen (ots)
Aalen - Brand eines Altkleidercontainers
In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 04:10 Uhr festgestellt, dass in der Heidenheimer Straße in Aalen-Unterkochen durch einen unbekannten Täter ein Altkleidercontainer in Brand gesetzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Durch das Einschreiten der Feuerwehr konnten weitere Beschädigungen verhindert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.
