POL-HX: Auto bleibt zwischen Baum und Leitplanke stecken

42-Jährige schwer verletzt

Borgentreich (ots)

Eine 42-jährige Frau aus dem Kreis Holzminden ist bei einem Unfall auf der B241 bei Borgentreich bei einem Unfall schwer verletzt worden Sie fuhr in der Nacht zu Freitag, 10. Oktober, mit ihrem VW Passt aus Richtung Hohenwepel kommend in Richtung Borgentreich. In Höhe Lütgeneder kam sie um 0.55 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Passat rutschte zwischen Leitplanke und Baum und blieb dort eingeklemmt stecken. Die Bergung durch die Feuerwehr erwies sich als aufwändig, da die Türen in dieser Situation nicht zu öffnen waren. Die Fahrerin wurde anschließend zunächst unter Lebensgefahr ins Krankenhaus Warburg eingeliefert.

Das angeforderte Unfalls-Aufnahmeteam aus Paderborn nahm die Spurenlage auf. Die Unfallursache ist noch unklar. Lebensgefahr besteht nach Einschätzung der Ärzte inzwischen nicht mehr. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt. Während der Unfallaufnahme und Bergung war die B241 bis 5 Uhr für den Verkehr gesperrt. /nig

