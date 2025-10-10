Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: E-Scooter stürzt im Kreisverkehr

Nieheim (ots)

Nach einem Unfall mit einem E-Scooter in Nieheim bleiben für die Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei in Höxter noch offene Fragen. Wurde dem Scooter-Fahrer die Vorfahrt genommen?

Der Unfall hatte sich am Dienstag, 7. Oktober, gegen 12.45 Uhr ereignet. Im Bereich des Kreisverkehrs auf der L755 war ein Fahrer mit einem E-Scooter gestürzt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der Scooter-Fahrer befand sich in dem Kreisverkehr und wollte ihn eigentlich in Richtung Innenstadt (Poststraße) verlassen. Als aber ein Auto aus dem Allersweg in den Kreisel einfahren wollte, kam es zum Sturz. Eine Berührung zwischen beiden Fahrzeugen gab es offenbar nicht. Nun bittet das Verkehrskommissariat um Beobachtungen von möglichen Zeugen, die mehr zum Unfallablauf sagen können. Fahrzeug und Fahrzeughalter waren vor Ort geblieben und sind der Polizei bekannt. Hinweise bitte an Telefon 05271/962-0.

