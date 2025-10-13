Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Höxter (ots)

Am Sonntagmittag, 12. Oktober, gegen 13:00 Uhr, kam es in Höxter-Bruchhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Mann aus Beverungen mit seinem Pedelec den Hüweweg in Höxter, als er vermutlich aufgrund von auf der Fahrbahn liegendem Laub die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Verletzte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

