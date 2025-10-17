Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei Höxter bittet um Zeugenhinweise nach Verkehrsunfall auf der K18

Brakel (ots)

Bereits am Dienstag, 7. Oktober, kam es gegen 7.50 Uhr auf der Kreisstraße 18 zwischen Bosseborn und Brakel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 11.000 Euro entstand. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein 28-jähriger Mann aus Höxter war mit seinem VW Golf in Richtung Brakel unterwegs. Vor ihm fuhr eine 64-jährige Frau aus Beverungen in einem VW Tiguan. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Golf-Fahrer auf Höhe Modexen, den vorausfahrenden Tiguan zu überholen, und wechselte hierzu auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug rückwärts von einem Feldweg auf die Fahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 28-Jährige nach rechts aus und touchierte dabei den Tiguan. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. Bei dem flüchtigen Wagen könnte es sich nach Zeugenaussagen um einen dunklen SUV handeln. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

