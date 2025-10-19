PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Wohnhaus

Steinheim (ots)

Am Samstag, 18.10.25, waren die Hauseigentümer aus Steinheim, Kilianstraße, in der Zeit von 16.45 und 20.00 Uhr nicht zu Hause. Als sie zurückkehrten, stellten sie fest, dass in ihr Einfamilienhaus eingebrochen worden war. Es wurden verschiedene Wertgegenstände entwendet. Die Polizei Höxter bittet um sachdienliche Hinweise unter 05271-962-0. /TT

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

