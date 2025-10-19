POL-HX: Einbruch in Wohnhaus

Bad Driburg (ots) - Am Samstag, 18.1025, fiel Zeugen in Bad Driburg im Bereich Donhausen ein unsicher fahrender 47jähriger Radfahrer auf. Bei der anschließenden Kontrolle durch das Streifenteam festigte sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und anderer berauschender Mittel gefahren ist. Nach der Entnahme der Blutprobe konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. /TT Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - ...

