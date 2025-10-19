POL-HX: Einbruch in Wohnhaus
Steinheim (ots)
Am Samstag, 18.10.25, waren die Hauseigentümer aus Steinheim, Kilianstraße, in der Zeit von 16.45 und 20.00 Uhr nicht zu Hause. Als sie zurückkehrten, stellten sie fest, dass in ihr Einfamilienhaus eingebrochen worden war. Es wurden verschiedene Wertgegenstände entwendet. Die Polizei Höxter bittet um sachdienliche Hinweise unter 05271-962-0. /TT
