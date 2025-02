Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Sexueller Übergriff in Kneipe mit Bedrohung durch Messer.

Lippe (ots)

Am Freitag (08.02.2025) um 23:55 Uhr, fasste in einer Kneipe in der Osterstraße ein unbekannter Mann einer Frau an das Gesäß und versuchte anschließend, in die verschlossene Toilette einzudringen, auf der sich die Frau befand. Nachdem der Täter aus der Gaststätte verwiesen wurde, bedrohte er, während er ein Messer gezückt hatte, zudem einen Mitarbeiter vor der Kneipe. Der Tatverdächtige wurde als männlich, etwa 25 bis 28 Jahre alt, ca. 1,64 m groß und schlank beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare, ein "Infinity"-Zeichen am linken Hals tätowiert und trug eine schwarze Jacke mit einem weißen "Red Bull"-Logo auf dem Rücken. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas zu dem Vorfall oder den flüchtigen Personen sagen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

