POL-LIP: Lemgo. Zeugin mit Rollator gesucht - Nötigung im Straßenverkehr.

Am Freitag (07.02.2025) trieb eine etwa 30-jährige Autofahrerin mit langen dunklen Haaren in einem weißen Mercedes, der einen weißen Aufkleber an der Frontscheibe trägt, gegen 17 Uhr an der Kreuzung Breite Straße/Neue Straße eine ältere Dame mit Rollator an, die Straße zu räumen. Mit einer scheuchenden Handbewegung veranlasste die Täterin den Verkehrsteilnehmern, zügig Platz zu machen, und umfuhr dabei die Rollatornutzerin mit quietschenden Reifen, um rasch in die Neue Straße abzubiegen. Die Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr laufen. Die Polizei sucht insbesondere nach der älteren Dame mit Rollator, die als Zeugin bedrängt wurde - diese wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden. Auch die Autofahrerin wird aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden.

