POL-RZ: Einbruch in Doppelhaushälfte - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

19.08.2025 | Kreis Herzogtum-Lauenburg | 19.08.2025 - Escheburg

In der vergangenen Nacht (19.08.2025) kam es gegen 02:35 Uhr zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte im Wohngebiet Hohenstein in Escheburg.

Zur genannten Zeit ging ein Notruf bei der Regionalleitstelle Lübeck ein. Eine Nachbarin habe beobachtet, wie zwei Personen mit Taschenlampen an und schließlich in einem Haus gewesen seien. Da die Nachbarin wusste, dass die Anwohner nicht da waren, rief sie umgehend den Polizeinotruf 110.

Wenige Minuten nach der Meldung trafen die ersten Polizeibeamte ein und konnten noch Geräusche wahrnehmen, die offenbar von den Tätern kamen. Bei der Anschließenden Fahndung waren 3 Streifenwagenbesatzungen aus Geesthacht, Glinde und Elmenhorst sowie Hundeführer aus Niedersachsen und ein Drohnenteam aus Hamburg im Einsatz. Trotz des schnellen Einsatzes der Polizei konnten die Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Fahndung wurde nach etwa 2 Stunden beendet.

Die Täter entwendeten Schmuck, ließen diesen aber auf der Flucht in der Nähe des Tatortes zurück.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit in der Straße Hohenstein oder Am Soll in Escheburg verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per E-Mail unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Pressestelle -
Jan Wittkowski
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
