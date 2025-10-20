PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vermisstensuche beendet: 15-Jährige wohlbehalten angetroffen

Willebadessen (ots)

Das vermissten Mädchen aus Willebadessen-Eissen ist wohlbehalten angetroffen worden, die öffentliche Vermisstenfahndung nach der 15-Jährigen wird damit beendet.

Sie war seit Donnerstagabend vermisst worden. Nach verschiedenen Hinweisen durch Zeugen konnte sie am Samstagabend (18.10.2025) in einem Nachbarkreis angetroffen und zurückgebracht werden. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes werden dazu keine weiteren Details veröffentlicht. Die Jugendliche ist unversehrt und wird aktuell vorsorglich medizinisch betreut.

Die Kreispolizeibehörde Höxter dankt für die Unterstützung bei der Vermisstensuche und bittet darum, zwischenzeitlich geteilte Fotos in sozialen Medien wieder zu entfernen. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

