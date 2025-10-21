Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hubschrauber der Polizei findet vermissten 16-Jährigen

Bad Driburg (ots)

Er war zu einer Wanderung von den Externsteinen (Kreis Lippe) über den Eggewanderweg in Richtung Bad Driburg aufgebrochen. Weil der 16-Jährige, der sonst als sehr zuverlässig gilt, allerdings nach seinem Besuch an den Externsteinen nicht wieder zu Hause ankam und auch nicht telefonisch erreichbar war, machten sich die Eltern Sorgen und verständigten am Abend die Polizei in Höxter. Da eine Gefährdung des jungen Wanderers nicht ausgeschlossen werden konnte, setzte die Polizei umgehend den Suchhubschrauber "Hummel" in Bewegung. Dieser ist nicht nur mit einer Wärmebildkamera ausgestattet, sondern kann auch eine Handy-Ortung vornehmen. Vorsorglich wurden auch Feuerwehr und Suchhunde angefordert.

Kurze Zeit später ortete der Hubschrauber ein Handysignal aus einem Waldgebiet bei Neuenheerse. Bei einer genaueren Suche vor Ort entdeckten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Höxter mit Unterstützung von Kollegen der Kreispolizeibehörde Paderborn im Bereich des Eggegebirges ein Zelt im Wald, darin den vermissten 16-Jährigen. Es ging ihm gut, er hatte sich dort lediglich schlafen gelegt. Dass er sich nicht zu Hause gemeldet habe, begründete er mit fehlendem Handy-Empfang.

Nach einem "erzieherischen Gespräch" wurde der 16-Jährige zu seinem Elternhaus gebracht. Feuerwehr und Suchhunde brauchten nicht mehr zum Einsatz kommen. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell