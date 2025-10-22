PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: "Spitzenreiter" fährt mit 191 km/h über die B7

Warburg (ots)

Auch an Wochenenden ist der Verkehrsdienst der Polizei im Kreis Höxter im Einsatz, um auf die Verkehrssicherheit zu achten und Geschwindigkeitsverstöße zu ahnden. So ergaben sich im Rahmen von Kontrollen am Samstag, 18. Oktober, im Großraum Warburg einige Auffälligkeiten.

Insgesamt wurden 17 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, darunter ein Ford Focus zwischen Ossendorf und Menne. Der 26-jährige Fahrer war dort in einem Baustellenbereich bei erlaubten 70 km/h mit rund 140 km/h unterwegs und wurde anschließend von der Polizei angehalten.

Ebenfalls deutlich zu schnell war auch ein VW Transporter auf der B7 in Höhe Herlinghausen unterwegs. Der 26-jährige Fahrer aus dem Landkreis Göttingen hatte seinen Pritschenwagen auf rund 120 km/h beschleunigt, obwohl dort nur 70 km/h erlaubt sind.

Spitzenreiter des Tages war schließlich ein Audi A7 aus Rheinland-Pfalz. Der 21-jährige Fahrer, der noch in Probezeit ist, wurde auf der B7 zwischen Warburg und Ossendorf mit 191 km/h gemessen. Erlaubt sind hier 100 km/h.

Auch weiterhin muss samstags und sonntags mit Kontrollen im Sinne der Verkehrssicherheit gerechnet werden. "Denn Unfälle werden auch am Wochenende verursacht", betont Markus Tewes, Leiter der Direktion Verkehr der Verkehrspolizeibehörde Höxter. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 15:54

    POL-HX: Beim Überholen Gegenverkehr gefährdet? Polizei sucht Zeugen

    Beverungen (ots) - Durch ein riskantes Überholmanöver soll ein Fahrer eines blauen VW Golf andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Aufgefallen war der Golf am Freitag, 17. Oktober, gegen 21.15 Uhr auf der B80 von Herstelle in Richtung Beverungen. Nach Angaben von Zeugen fuhr ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 13:00

    POL-HX: Hubschrauber der Polizei findet vermissten 16-Jährigen

    Bad Driburg (ots) - Er war zu einer Wanderung von den Externsteinen (Kreis Lippe) über den Eggewanderweg in Richtung Bad Driburg aufgebrochen. Weil der 16-Jährige, der sonst als sehr zuverlässig gilt, allerdings nach seinem Besuch an den Externsteinen nicht wieder zu Hause ankam und auch nicht telefonisch erreichbar war, machten sich die Eltern Sorgen und verständigten am Abend die Polizei in Höxter. Da eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren