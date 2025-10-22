Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: "Spitzenreiter" fährt mit 191 km/h über die B7

Warburg (ots)

Auch an Wochenenden ist der Verkehrsdienst der Polizei im Kreis Höxter im Einsatz, um auf die Verkehrssicherheit zu achten und Geschwindigkeitsverstöße zu ahnden. So ergaben sich im Rahmen von Kontrollen am Samstag, 18. Oktober, im Großraum Warburg einige Auffälligkeiten.

Insgesamt wurden 17 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, darunter ein Ford Focus zwischen Ossendorf und Menne. Der 26-jährige Fahrer war dort in einem Baustellenbereich bei erlaubten 70 km/h mit rund 140 km/h unterwegs und wurde anschließend von der Polizei angehalten.

Ebenfalls deutlich zu schnell war auch ein VW Transporter auf der B7 in Höhe Herlinghausen unterwegs. Der 26-jährige Fahrer aus dem Landkreis Göttingen hatte seinen Pritschenwagen auf rund 120 km/h beschleunigt, obwohl dort nur 70 km/h erlaubt sind.

Spitzenreiter des Tages war schließlich ein Audi A7 aus Rheinland-Pfalz. Der 21-jährige Fahrer, der noch in Probezeit ist, wurde auf der B7 zwischen Warburg und Ossendorf mit 191 km/h gemessen. Erlaubt sind hier 100 km/h.

Auch weiterhin muss samstags und sonntags mit Kontrollen im Sinne der Verkehrssicherheit gerechnet werden. "Denn Unfälle werden auch am Wochenende verursacht", betont Markus Tewes, Leiter der Direktion Verkehr der Verkehrspolizeibehörde Höxter. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell