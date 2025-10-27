POL-PDLU: Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots) - Zu einem Vollbrand eines Bauwagens kam es am Sonntag, den 26.10.2025 gegen 13:45 Uhr in einem Waldstück, Nähe der K1, in Speyer. Wie es zu dem Brand kam ist bisher noch ungeklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Strafverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet. Bei dem Brand wurden der Bauwagen sowie ein Unterstand auf dem Grundstück vollständig zerstört. Die Schadenshöhe ist ...

