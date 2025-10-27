POL-PDLU: Einbruch in Vereinsheim
Schifferstadt (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag (25.10.) auf Sonntag (26.10.) gewaltsam Zugang in ein Vereinsheim in der Speyerer Straße. Nachdem ein Fenster des Vereinsheimes aufgehebelt worden war, wurden im inneren mehrere Schränke durchwühlt. Aus einer Kasse wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
