PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 5

Selfkant-Saeffelen (ots)

Am Donnerstag, 30. Oktober, wurde gegen 19 Uhr an der Kreisstraße 5 ein verunfallter Pkw in einem Feld entdeckt. Neben dem Fahrzeug wurde der Fahrer aufgefunden. Er hatte so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verstarb. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, wie es zu dem Unfall kommen konnte und sperrte dafür die Kreisstraße 5 einige Zeit für den Verkehr. Nach ersten Erkenntnissen war der 34-jährige Fahrer des orangen VW Polo aus Richtung Waldfeucht in Richtung Saeffelen unterwegs und kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sein Pkw gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in ein angrenzendes Feld geschleudert, wo es anschließend aufgefunden wurde. Die Polizei sucht nun Personen, die den Unfallhergang gesehen oder das Fahrzeug kurz vor dem Unfallgeschehen beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl eines Motorrads

    Erkelenz-Gerderath (ots) - Auf der Lauerstraße stahlen unbekannte Täter am Mittwoch (29. Oktober) zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr ein Motorrad BMW R 1200 mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), das auf einem Parkplatz abgestellt war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Mit Pakettrick in Wohnung gelangt / Zeugensuche

    Heinsberg (ots) - Am 29. Oktober (Mittwoch) gelang es einer bislang unbekannten Frau, sich unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer Seniorin zu verschaffen. Gegen 16.15 Uhr klingelte es in der Kirchhovener Straße an der Tür der betagten Frau. Eine Unbekannte, die ein kleines Paket bei sich trug, gab an, zu einer Nachbarin zu wollen. Da diese nicht da sei, bat sie um einen Stift, mit dem sie das Paket beschriften ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren