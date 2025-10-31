Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 5

Selfkant-Saeffelen (ots)

Am Donnerstag, 30. Oktober, wurde gegen 19 Uhr an der Kreisstraße 5 ein verunfallter Pkw in einem Feld entdeckt. Neben dem Fahrzeug wurde der Fahrer aufgefunden. Er hatte so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verstarb. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, wie es zu dem Unfall kommen konnte und sperrte dafür die Kreisstraße 5 einige Zeit für den Verkehr. Nach ersten Erkenntnissen war der 34-jährige Fahrer des orangen VW Polo aus Richtung Waldfeucht in Richtung Saeffelen unterwegs und kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sein Pkw gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in ein angrenzendes Feld geschleudert, wo es anschließend aufgefunden wurde. Die Polizei sucht nun Personen, die den Unfallhergang gesehen oder das Fahrzeug kurz vor dem Unfallgeschehen beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell