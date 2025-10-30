POL-HS: Diebstahl eines Motorrads
Erkelenz-Gerderath (ots)
Auf der Lauerstraße stahlen unbekannte Täter am Mittwoch (29. Oktober) zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr ein Motorrad BMW R 1200 mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), das auf einem Parkplatz abgestellt war.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell