Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tierischer Zuwachs

  • Bild-Infos
  • Download

Freimersheim (ots)

Eine tierische Meldung erreichte die Polizei in Edenkoben am Samstagvormittag. Ein Bürger aus Freimersheim meldete, dass ihm ein Papagei zugeflogen sei, der ihm nicht mehr von der Seite weiche. Recherchen ergaben, dass es sich hierbei wohl um einen Halsbandsittich handelt. Diese leben in hiesigen Gefilden auch in freier Wildbahn. Besagtes Exemplar war offensichtlich jedoch so geschwächt, dass er seinen Finder nicht mehr verlassen wollte. Die Wildvogelhilfe wurde verständigt und nahm den Vogel an sich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

