Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots)

Am Freitagabend (17.10.2025) gegen 22:50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Landau einen PKW in der Schneiderstraße. Bei dem 47-jährigen Fahrzeugführer konnte im Laufe der Kontrolle Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt werden sollte. Da dem 47-Jährigen die Durchführung dieses Tests nicht möglich war, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

