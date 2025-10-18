PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots)

Am Freitagabend (17.10.2025) gegen 22:50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Landau einen PKW in der Schneiderstraße. Bei dem 47-jährigen Fahrzeugführer konnte im Laufe der Kontrolle Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt werden sollte. Da dem 47-Jährigen die Durchführung dieses Tests nicht möglich war, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 10:02

    POL-PDLD: Diebstahl von Bewässerungsregnern - Zeugen gesucht

    Landau-Mörlheim (ots) - Im Zeitraum vom 15.10.2025, 17:00 Uhr bis 17.10.2025, 16:00 Uhr wurden aus einer Lagerhalle im Feld zwischen Landau-Mörlheim und Offenbach ca. 1000 Bewässerungsregner entwendet. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise werden bei der ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 10:01

    POL-PDLD: Kontrollen im Ostpark

    Landau (ots) - Am Freitagnachmittag (17.10.2025) wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau diverse Personenkontrollen im Ostpark durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften des Konsumcannabisgesetzes (KCanG). Insgesamt wurden 23 Personen einer Kontrolle unterzogen. Ein Großteil davon führte Kleinstmengen an Cannabisprodukten mit sich, die jedoch innerhalb des erlaubten Besitzes lagen. Zudem konnte in einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren