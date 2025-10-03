Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung am Bahnhof

Germersheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 03.10.2025, wurde der Polizei Germersheim eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof in der Bahnhofstraße in Germersheim gemeldet. Vor Ort konnte lediglich der 23-jährige Geschädigte angetroffen werden. Dieser wies eine kleinere Kopfverletzung auf. Angaben zufolge soll ein unbekannter Täter dem Geschädigten am Bahnhof mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben. Eine Beschreibung des unbekannten Täters gibt es jedoch nicht. Die Polizei Germersheim sucht Zeugen und bittet um Hinweise, ob Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht wurden. Die Hinweiserstattung kann entweder telefonisch: 07274/958-0 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de erfolgen.

