Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffahrunfall bei Landau

Landau (ots)

Am Donnerstagnachmittag(02.10.2025, 16:20 Uhr) kam es auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum und Landau-Süd zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei fuhr ein 29-Jähriger aus Karlsruhe mit seinem PKW einem 54-Jährigen LKW Fahrer aus Rastatt bei stockendem Verkehr auf. Am LKW entstand kein Sachschaden. Am PKW des 29-Jährigen war die Fahrzeugfront stark beschädigt. Hier wird der Sachschaden auf 3000 EUR geschätzt. Beide Beteiligte blieben glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau

