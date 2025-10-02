PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wernersberg/B48 - Schwerer Verkehrsunfall

Wernersberg/B48 (ots)

Am 02.10.2025 befuhr gegen 16:07 Uhr ein 71-jähriger Nissan-Fahrer die B48 in Richtung Waldrohrbach. Kurz nach der Einmündung Richtung Wernersberg wollte dieser in Höhe des Anwesens "Knochenmühle" nach links abbiegen, um im dortigen Einfahrtsbereich zu wenden. Ein 62-jähriger Motorradfahrer wollte in diesem Moment unter anderem den PKW Nissan überholen. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Mittels Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 23.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau ein Gutachter hinzugezogen sowie die verunfallten Fahrzeuge sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B48 in diesem Bereich bis kurz nach 19 Uhr voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 11:28

    POL-PDLD: Fahrt unter Drogeneinfluss

    Klingenmünster (ots) - Am 02. Oktober um 00:20h konnten im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Klingenmünster bei einem 18-jährigen Autofahrer Hinweise auf eine akute Betäubungsmittelbeeinflussung erlangt werden. Ein folgender Urin-Test bestätigte die Einnahme von Amphetamin und Metamphetamin. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und durch einen Arzt zum Zwecke des Strafverfahrens wegen Trunkenheit im ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 11:23

    POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Engstelle in der Kurtalstraße

    Bad Bergzabern (ots) - Am 01.10.25 kam es gegen 13:10 Uhr in Höhe der Kurtalstraße 56 in Bad Bergzabern zu einem Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. An einer Engstelle hätte der stadtauswärts fahrende Pkw (grauer Skoda Yeti) dem bereits in der Engstelle befindlichen Lkw den Vorrang gewähren müssen. Da er dies nicht tat, beschädigte der Pkw zum einen den begegnenden Lkw, zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren