Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wernersberg/B48 - Schwerer Verkehrsunfall

Wernersberg/B48 (ots)

Am 02.10.2025 befuhr gegen 16:07 Uhr ein 71-jähriger Nissan-Fahrer die B48 in Richtung Waldrohrbach. Kurz nach der Einmündung Richtung Wernersberg wollte dieser in Höhe des Anwesens "Knochenmühle" nach links abbiegen, um im dortigen Einfahrtsbereich zu wenden. Ein 62-jähriger Motorradfahrer wollte in diesem Moment unter anderem den PKW Nissan überholen. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Mittels Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 23.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau ein Gutachter hinzugezogen sowie die verunfallten Fahrzeuge sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B48 in diesem Bereich bis kurz nach 19 Uhr voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell