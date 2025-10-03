PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gestürzte E-Scooter Fahrerin

Maikammer (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025 kam es gegen 08:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten 13- jährigen Schülerin. Hierbei stürzte das Mädchen von ihrem E-Scooter auf der abschüssigen Bahnhofstraße und zog sich eine Beinverletzung zu. Das Mädchen wurde zur medizinischen Überprüfung durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Generell sind E-Scooter nur für den Straßenverkehr zulässig, sofern eine gültige Haftpflichtversicherung besteht. Außerdem dürfen diese auch erst ab 14 gefahren werden. Hierfür können bei unter 14-Jährigen die Erziehungsberechtigten haftbar gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

