Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Trickdiebstahl

Main-Tauber-Kreis (ots)

Ahorn-Schillingstadt: Schmuck und Bargeld bei Trickdiebstahl erbeutet

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 81-Jährige in Ahorn-Schillingstadt Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 15 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Haustür in der Straße Beim Heuacker und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Während er die Seniorin in den Keller führte, betraten zwei weitere Männer unbemerkt das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Die Täter entwendeten Schmuck sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Eine Nachbarin beobachtete drei verdächtige Männer, die mit einem silbernen Mercedes C-Klasse im Nahbereich geparkt hatten. Einer der Täter soll etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er hatte kurze dunkle Haare, einen Vollbart und trug schwarze Arbeitskleidung.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
