Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vor Polizei geflüchtet

Germersheim (ots)

Am Abend des 02.10.2025 kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz rund um die Josef-Probst-Straße in Germersheim. Grund für den Polizeieinsatz war, dass ein 19-Jähriger einen 16-Jährigen zu einem Verkauf eines Rollers nötigen wollte. Im Rahmen des Polizeieinsatzes flüchtete der 19-jährige beim Erblicken der Polizei über mehrere angrenzende Gärten und Grundstücke. Während seiner Flucht entledigte sich der 19-jährige diverser Gegenstände. Nach kurzer Verfolgung konnte der Flüchtige jedoch festgenommen werden. Bei näherer Durchsicht seiner entledigten Gegenstände war der Grund der Flucht schnell klar. Es wurden unter anderem Betäubungsmittel und eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Die Polizei Germersheim bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise rund um den Polizeieinsatz sowie als auch Beobachtungen des Flüchtigen vor der Verfolgung. Die Hinweiserstattung kann entweder telefonisch: 07274/958-0 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

