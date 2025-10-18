PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Kontrollen im Ostpark

Landau (ots)

Am Freitagnachmittag (17.10.2025) wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau diverse Personenkontrollen im Ostpark durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften des Konsumcannabisgesetzes (KCanG). Insgesamt wurden 23 Personen einer Kontrolle unterzogen. Ein Großteil davon führte Kleinstmengen an Cannabisprodukten mit sich, die jedoch innerhalb des erlaubten Besitzes lagen. Zudem konnte in einem Gebüsch eine Tüte mit einer kleinen Menge Cannabis sowie verschreibungspflichtigen Medikamenten aufgefunden und sichergestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

