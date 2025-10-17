POL-PDLD: Gleisweiler - Unbekannte brechen in Klinik ein
Gleisweiler (ots)
Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Klinik in der Badstraße eingebrochen. Dabei wurden Fenster aufgehebelt und im Innern nach Wertgegenständen gesucht. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei n Edenkoben unter 06323 9550 oder die Kriminalpolizei in Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
