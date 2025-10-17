PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Fußgängerin verletzt

St. Martin (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Tanzstraße wurde gestern Morgen (16.10.2025, 07.38 Uhr) eine 28 Jahre alte Frau verletzt. Ein bislang unbekannter Mercedesfahrer kam von der Maikammerer Straße und wollte in die Tanzstraße abbiegen. Hierbei erfasste er die Fußgängerin und verletzte sie am Unterschenkel. Sie musste sich in ärztliche Versorgung begeben. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei sucht nach einem silberfarbenen Mercedes und nach einem ca. 70 Jahre alten Mann mit grauen Haaren. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

