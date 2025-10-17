PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau
  • Bild-Infos
  • Download

Annweiler (ots)

Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Annweiler vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Modus operandi "falsche Polizeibeamte" handeln könnte.

   - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.
   - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie 
     gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder 
     nahe Verwandte.
   - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an die örtliche Polizeidienststelle. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Paul-von-Denis-Str. 5
76829 Landau
Telefon: 06341-287-0

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 19:57

    POL-PDLD: Verkehrsunfall mit LKW

    B9 - Bellheim (ots) - Gegen 19:30 Uhr kam es zu einem größeren Verkehrsunfall mit der Beteiligung eines LKW auf der B9 zwischen den Anschlussstellen Bellheim Süd und Bellheim Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen mit einer verletzten Person. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Fahrbahn Richtung Ludwigshafen ist für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Räumungsarbeiten gesperrt. Der Zeitansatz kann bisher nicht abgeschätzt werden, es ist jedoch von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren