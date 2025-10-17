PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pressenachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der B9, zwischen Bellheim Süd und Bellheim Nord

Bellheim / Bundesstraße 9 (ots)

Die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle wurden beendet. Aus diesem Grund konnte durch die zuständige Straßenmeisterei die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

