Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Hainfeld (ots)

Wanderer meldeten am Mittwochmittag (15.10.2025, 13.47 Uhr) einen verunfallten PKW in einem Waldstück zwischen Ramberg und Burrweiler (Gemarkung Hainfeld), in einer 80 bis 100 Meter unterhalb der L 506 abgelegenen Senke am Nordhang des Drenselbergs. Über unwegsames Gelände konnte das Fahrzeug festgestellt werden, in welchem eine leblose Person lag. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die Person beim Befahren der L 506 in einer dortigen Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen und dabei den Abhang hinabgestürzt sein. Bislang steht nicht zweifelsfrei fest, um wen es sich bei der leblosen Person handelt. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet und ein Gutachter eingeschaltet.

