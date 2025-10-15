PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand im Branichtunnel - Pressemeldung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen wurde Polizei und Feuerwehr ein Fahrzeug im Branichtunnel gemeldet, das in Brand geraten war.

Ein 48-jähriger Mann war gegen 6.45 Uhr mit seinem Renault im Branichtunnel in Richtung Altenbach unterwegs, als er Probleme mit seinem Fahrzeug feststellte. Der Mann hielt in einer Nothaltebucht an und verständigte die Tunnelzentrale. Zu diesem Zeitpunkt waren noch kein Brand erkennbar. Wenig später hielten Zeugen ebenfalls in der Nothaltebucht an, da unter dem Fahrzeug Flammen erkennbar waren. Sie retteten den Mann aus seinem Fahrzeug und löschten den Brand mit zwei Feuerlöschern. Die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim sowie ein ebenfalls verständigter Rettungswagen konnten unverrichteter Dinge wieder abrücken.

Verletzt wurde niemand, das Fahrzeug des 48-Jährigen wurde jedoch so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann ein technischer Defekt an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Der Tunnel wurde bis ca. 8 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

