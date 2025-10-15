Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdieb erbeutete 200 Euro Bargeld - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 18:45 Uhr begab sich eine 81-Jährige Frau zu den sich im Erdgeschoss ihrer Wohnanschrift in der Neckarpromenade befindlichen Briefkästen. Hier sprach sie ein bislang unbekannter Mann unter dem Vorwand an, ob sie ihm Geld wechseln könne. Die Geschädigte holte hierauf zwar ihren Geldbeutel hervor, verneinte aber gleichzeitig die Herausgabe von Wechselgeld. Daraufhin zog der Mann am Schlauch ihres Katheters, sodass Beutel und Schlauch sich vom eigentlichen Katheter lösten. Den Moment der Ablenkung nutzte der Täter, um sich den Geldbeutel der Frau anzueignen und entwendete aus diesem 200 Euro Bargeld. In der Folge nahm die 81-Jährigen ihr Portmonee wieder an sich und beide verließen die Örtlichkeit. Nachdem der Trickdiebstahl aufgefallen war, alarmierte die geschädigte Bewohnerin über den Hausnotruf die Polizei. Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden.

Die 81-Jährige beschrieb den Täter wie folgt:

- etwa 180cm groß, - ungefähr 30 Jahre alt, - blaue Augen, - helle, kurze Haare, - sprach Deutsch mit möglicherweise vorgetäuschtem Akzent, - bekleidet mit einem hellblauen Shirt, hellbeiger Stoffjacke, dunkler Jeanshose und schwarzen Turnschuhen.

Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden. Dieses ist unter der Telefonnummer 0621 33010 erreichbar.

