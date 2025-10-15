PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte Täter entwenden Bauteile von Motorräder - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 12.10.2025, 10:00 Uhr, und dem 13.10.2025, 14:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Tiefgarage in Mannheim-Neckarstadt Bauteile von zwei Motorrädern.

Der 74-jährige Eigentümer hatte seine Ducati Multistrada V2S sowie eine BMW R 100R in der Neckarpromenade in einer dortigen Tiefgarage abgestellt. Im genannten Zeitraum verschafften sich die unbekannten Täter unbefugt Zutritt zur Tiefgarage, bauten mehrere Teile der beiden Maschinen ab und entwendeten diese.

Der Gesamtsachschaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zur Täterschaft geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/33010 zu melden.

