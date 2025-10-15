PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Unfall im Baustellenbereich

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Am Dienstagmorgen verursachte ein 70-jähriger Autofahrer einen Unfall im Baustellenbereich der A 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf.

Ein 27-jähriger Autofahrer war mit einer 42-Jährigen sowie einem 40-Jährigen gegen 07:00 Uhr auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs, als er seinen BMW verkehrsbedingt stark abbremsen musste.

Ein dahinter befindlicher 70-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies jedoch zu spät und konnte eine Kollision mit dem vorausfahrenden Auto nicht mehr verhindern.

Durch den Aufprall wurden alle Insassen im BMW des 27-Jährigen leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Im Zeitraum der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Abschleppmaßnahmen bildete sich zeitweise ein Stau in einer Länge von etwa 10 Kilometern. Gegen 10:30 Uhr waren auch die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn abgeschlossen und der Fahrzeugverkehr konnte wieder freigegeben werden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 14:31

    POL-MA: Mannheim: Baumaschinen aus Rohbau entwendet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendete eine unbekannte Täterschaft mehrere Baumaschinen aus einem verschlossenen Bauabteil eines Rohbaus im Stadtteil Mannheim-Käfertal. Der oder die Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Abteil im George-Sullivan-Ring und entwendete daraus Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller im Wert von etwa 12.000 Euro. Lediglich die leeren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren