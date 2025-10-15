Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Unfall im Baustellenbereich

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Am Dienstagmorgen verursachte ein 70-jähriger Autofahrer einen Unfall im Baustellenbereich der A 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf.

Ein 27-jähriger Autofahrer war mit einer 42-Jährigen sowie einem 40-Jährigen gegen 07:00 Uhr auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs, als er seinen BMW verkehrsbedingt stark abbremsen musste.

Ein dahinter befindlicher 70-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies jedoch zu spät und konnte eine Kollision mit dem vorausfahrenden Auto nicht mehr verhindern.

Durch den Aufprall wurden alle Insassen im BMW des 27-Jährigen leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Im Zeitraum der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Abschleppmaßnahmen bildete sich zeitweise ein Stau in einer Länge von etwa 10 Kilometern. Gegen 10:30 Uhr waren auch die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn abgeschlossen und der Fahrzeugverkehr konnte wieder freigegeben werden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

