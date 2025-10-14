Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter verunreinigt Sporthalle - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Samstagabend, zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft in eine Sporthalle eines Schulzentrums in der Hirschberger Straße. Anschließend wurde ein Feuerlöscher dazu genutzt, um den Boden der Turnhalle sowie den Flur im Bereich einer Umkleidekabine zu verunreinigen. Durch das versprühte Löschpulver entstand kein Sachschaden, es fielen Reinigungskosten in bislang unbekannter Höhe an.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06203 61301 beim zuständigen Polizeiposten Schriesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell