POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht Verkehrschaos

Am Montag um kurz vor 14 Uhr verursachte ein Auffahrunfall auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten innerstädtischen Bereich. Ein 77-jähriger Opel-Fahrer kollidierte auf der Brücke in Fahrtrichtung Ludwigshafen aus Unachtsamkeit mit einem vorausfahrenden Auto, wobei glücklicherweise nur ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Die Folgen auf den gesamten Verkehr, welcher von Mannheim nach Ludwigshafen fließt, waren jedoch enorm. Es bildeten sich Staus von mehreren Kilometern Länge über die Jungbuschbrücke sowie die Kurpfalzbrücke, wobei der Verkehr zeitweise fast zum Erliegen kam. Die Verkehrspolizei führte schließlich mit mehreren Streifenteams und der Motorradstaffel an Knotenpunkten verkehrslenkende Maßnahmen durch, welche letztlich zum Auflösen der Staus führten.

