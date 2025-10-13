Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Hecken Am Booshof in Brand gesetzt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Eine bisher unbekannte Person hat in Geldern an der Straße Am Booshof am Sonntag (12. Oktober 2025) etwa gegen 01:10 Uhr zwei Hecken an Privatgrundstücken angezündet. Beide Brände wurden durch die Feuerwehr Geldern gelöscht. An beiden Tatorten wurde eine vermutlich männliche, schwarz gekleidete Person beobachtet, die sich mit einem Herrenfahrrad entfernte. Durch einen Zeugen wurde die Person als 175 cm groß, ca. 28 - 35 Jahre alt und mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet beschrieben. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden geben können. Hinweise unter Telefon 02831 1250. (sp)

