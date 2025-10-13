PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Hecken Am Booshof in Brand gesetzt
Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Eine bisher unbekannte Person hat in Geldern an der Straße Am Booshof am Sonntag (12. Oktober 2025) etwa gegen 01:10 Uhr zwei Hecken an Privatgrundstücken angezündet. Beide Brände wurden durch die Feuerwehr Geldern gelöscht. An beiden Tatorten wurde eine vermutlich männliche, schwarz gekleidete Person beobachtet, die sich mit einem Herrenfahrrad entfernte. Durch einen Zeugen wurde die Person als 175 cm groß, ca. 28 - 35 Jahre alt und mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet beschrieben. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden geben können. Hinweise unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:33

    POL-KLE: Geldern - Glasscheiben an drei Bushaltestellen zerstört / Polizei sucht Zeugen

    Geldern (ots) - Bisher unbekannte Täterinnen oder Täter zerstörten am Wochenende im Stadtgebiet Geldern an drei Bushaltestellen jeweils eine Glasscheibe. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Entdeckt bzw. der Polizei gemeldet wurden die zerstörten Scheiben, bei denen es sich jeweils um die mittlere Scheibe der Rückseite der Haltestellen handelte, am Sonntag ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:28

    POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

    Kreis Kleve (ots) - Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 41. Kw (6. bis 12. Oktober 2025) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges Anliegen. Bei den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren